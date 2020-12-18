Вашингтон, , 20:18 — REGNUM В сервисе Steam появилась страница масштабного дополнения The Frontier к игре Fallout: New Vegas. Информация была опубликована 18 декабря на сайте платформы.

Эта модификация (мод) была анонсирована ещё в 2016 году командой The Frontier Team. Издание Game Rant отметило, что, таким образом, разработчики дали понять, что релиз The Frontier состоится уже скоро.

Ранее студия сообщила, что её проект будет представлять собой нечто большее, чем просто обычный мод. The Frontier добавит в Fallout: New Vegas три новые сюжетные линии и совершенно новые путоши Портленда (штат Орегон, США). Создатели дополнения отметили, что общая продолжительность прохождения составит около 15 часов.

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