Курган, , 20:10 — REGNUM Курганскую область покинули медики из сводного медицинского отряда Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

При участии военврачей прошли лечение и были выписаны более 2,5 тыс. курганских пациентов с COVID-19.

Отмечается, что военные медики совместно с гражданскими врачами Курганской области выработали единую систему оказания медицинской помощи больным COVID-19 в регионе. Организована маршрутизация приёма и распределения пациентов по ковидным госпиталям Зауралья в зависимости от степени тяжести заболевания.

При содействии военных врачей был создан также единый центр респираторной поддержки больных с острой дыхательной недостаточностью. Кроме того, военные специалисты проводили вебинары, консультации и лекции для медиков Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сводный медицинский отряд специалистов Минобороны России приступил к оказанию помощи в Курганской области 28 октября 2020 года. В составе отряда — военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Оказание помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией военными медиками производилась по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко к министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

Читайте ранее в этом сюжете: COVID-19: в Курганской области военные медики работают третий месяц подряд