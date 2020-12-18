Оренбург, , 20:06 — REGNUM В Оренбуржье закончено следствие по уголовному делу против главы администрации муниципального образования Платовский сельсовет. Об этом сообщает региональное управление СКР.

41-летняя женщина обвиняется в мошенничестве. По данным следствия, в декабре 2018-го — апреле 2020 года дама, игнорируя необходимость согласования с местным советом депутатов решений о выплате премий главе муниципального образования, издала девять приказов, в которых распорядилась выдать себе премии в общей сумме 280 тыс. рублей.

Имущество женщины арестовано на общую сумму в 500 тыс. рублей. А скоро её уголовное дело рассмотрит суд.