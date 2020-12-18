Кэри, США, , 20:05 — REGNUM В 2021 году творческий режим (Creative Mode) в консольных версиях многопользовательской игры Fortnite получит поддержку модификаций. Об этом 18 декабря собщил портал Wccftech.

Издание обратило внимание, что сотрудники компании Epic Games упомянули об этом во время недавней онлайн-трансляции. Разработчики отметили, что они хотят предоставить геймерам как можно больше свободы в Creative Mode, при этом соблюдая паритет с рабочими процессами «движка» Unreal Engine.

Создатели игры сообщили, что консольные игроки смогут редактировать уровни в Unreal Engine в тот момент, когда будут находиться в Fortnite. Таким образом, они получат возможность в реальном времени наблюдать за тем, как меняется окружающая среда.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Fortnite открыли «портал» во вселенную сериала «Ходячие мертвецы». Таким образом разработчики запустили в игре новый кроссовер (пересечение сюжетов).

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