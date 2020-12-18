Красногорск, , 21:58 — REGNUM В 2020 году более 270 миллионов поездок на общественном транспорте в Подмосковье было оплачено безналичными способами. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Общественный транспорт Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Отмечается, что при оплате банковской картой цена проезда на городских маршрутах на 35% дешевле, чем при наличном расчете. При этом система лояльности подмосковной проездной карты «Стрелки» по количеству совершенных поездок позволяет снизить стоимость проезда от 7% до 35%. По подсчетам министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона за счет оплаты проезда безналичным способом пассажиры Московской области смогли с начала 2020 года сэкономить около 4,8 миллиарда рублей.

«Доля безналичной оплаты постоянно растет — в этом году число таких поездок увеличилось на 9% по сравнению с 2019 годом, где поездки по банковской карте выросли на 14%. Ежедневно более 950 тысяч поездок оплачивают безналичным способом, в том числе полмиллиона пассажиров или 51% — банковскими картами», — рассказала первый замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

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