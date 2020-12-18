Хельсинки, , 19:52 — REGNUM Пистель Сэм Лейк (Сами Антеро Ярви) сообщил, что он закончил работу над наброском сценария для «следующей большой игры» студии Remedy. Об этом он 17 декабря сообщил на своей Twitter-странице.

«Вот история следующей большой игры Remedy», — такое описание Лейк разместил к фотографии, на которой он запечатлён со стопкой распечаток.

«Ну хорошо, пусть даже пока это только черновик», — пошутил сценарист.

Напомним, в августе 2020 года компания Remedy Entertainment объявила, что работает над некой новой игрой. Разработчики дали понять, что её действие будет происходить в одной вселенной с Control и Alan Wake.

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