Оренбург, , 19:51 — REGNUM В Оренбурге окончено следствие по уголовному делу против бывшего вице-губернатора по внутренней политике. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере, сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что гражданка получила право на принадлежащую Оренбургской области трёхкомнатную квартиру стоимостью более 6 млн рублей в Оренбурге. При этом права такого у неё не было.

По данным СКР, обвиняемая и её адвокат оповещены об окончании следственных действий. Однако следователи считают, что те затягивают сроки ознакомления с материалами этого дела. В связи с этим в суд подано ходатайство о том, чтобы установить им определённый срок для ознакомления с делом.