Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Студия CD Projekt Red дала понять, что не обсуждала с Microsoft вопрос об удалении Cyberpunk 2077 из магазина Xbox. Об этом 18 декабря сообщило агентство Reuters.

Глава компании-разработчика Адам Качиньский сказал об этом журналистам, когда они задали соответствующий вопрос.

«В настоящее время мы не ведем таких переговоров с Microsoft», — заявил Кичиньский.

Напомним, ранее Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store и предложила недовольным игрой геймерам подать заявку на возврат средств. Компания не объяснила, почему приняла такое решение.

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