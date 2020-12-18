Вашингтон, , 19:32 — REGNUM Портал GamesRadar опубликовал статью, в которой ответил на вопросы геймеров о том, каковы будут дальнейшие взаимоотношения игры Cyberpunk 2077 и платформы Sony PlayStation. Материал был размещён 18 декабря на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на то, что Sony не объяснила, почему решила убрать игру из своего магазина. В статье они отметили: геймеры, которые уже успели купить Cyberpunk 2077 на PS4 или PS5 смогут продолжить играть, а студия CD Project Red дала понять, что не оставит клиентов без поддержки.

По мнению автора статьи, скорее всего, Cyberpunk 2077 вновь появится в PS Store только тогда, когда разработчики выпустят полноценную версию игры для PlayStation 5. Он также написал, что сейчас игра вообще отсутствует в магазине PlayStation и купить её не получится, однако ничто не мешает геймерам найти в продаже копии на дисках.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из магазина PlayStation Store. Компания также предложила геймерам подать заявки на возврат средств.

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