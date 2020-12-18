Челябинск, , 19:32 — REGNUM В пострадавшей при выгорании и взрыве кислорода больнице №2 Челябинска не выявлено нарушений. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Как пишет Накануне.Ru, ранее в СМИ прошла информация о якобы смерти нескольких пациентов в день взрыва. Однако власти заявляют, что это не связано с произошедшим.

«У нас была независимая проверка Росздравнадзора. Никаких нарушений или дефектов оказания медицинской помощи обнаружено не было», — заявила Гехт.

Чиновница добавила, что кислородные концентраторы независимы от всей системы, а кислород остаётся в системе ещё 10−15 минут после повреждения основного газификатора. Также она отметила, что в минздраве региона создадут специальную комиссию по поводу последствий взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и хлопок на кислородной станции произошли утром 31 октября.