Чебоксары, , 19:10 — REGNUM Соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы, лидера чувашских коммунистов Валентина Шурчанова высказал экс-глава Чувашии, сенатор Николай Федоров, отмечается на сайте экс-президента Чувашии.

Он отметил, что политик был патриотом родной республики, неравнодушным «к судьбам своей малой родины и её народа».

«Перестало биться сердце борца за справедливость, видного политического и общественного деятеля, патриота родной республики. Много лет мне привелось тесно и плодотворно работать вместе с Валентином Сергеевичем в Чувашии, а затем и в Федеральном Собрании в Москве. Всегда ценил его обстоятельные советы, разделял его обеспокоенность нуждами и чаяниями простых людей и горячее желание сделать жизнь вокруг лучше и справедливее», — говорится в соболезновании.

Николай Федоров также отметил, что Валентин Шурчанов «навеки в нашей памяти» останется как «яркий многогранный человек, интеллигент, журналист, политик, искренне неравнодушный к судьбам своей малой родины и ее народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на 74-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. В нижней палате парламента он представлял Чувашию, которая является его малой родиной, а также Марий Эл и Мордовию.

Отметим, что Валентин Шурчанов трижды участвовал в выборах главы Чувашии, в том числе дважды был основным конкурентом Николая Федорова. В 1997 году Шурчанов набрал 34,8% голосов, в 2001 году — 37,7%, став вторым после Федорова, который получил соответственно 56,70% и 40,73% голосов.

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