Тюмень, , 19:03 — REGNUM В Тюменской области прокуратура проверит обоснованность ценообразования на продовольствие в регионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Оптовая стоимость сахара не должна превышать 36 рублей за килограмм, а розничная — 46 рублей. Что касается подсолнечного масла, то его отпускная цена не должна превышать 95 рублей, в розницу — не дороже 110 рублей.

Проверочные мероприятия пройдут в крупных торговых сетях, в магазинах небольшого формата, на рынках и в торговых павильонах области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции, которая прошла 17 декабря 2020 года, президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на необходимое продовольствие, пообещав повсеместные проверки и выяснение причин сложившейся ситуации.