Красногорск, , 19:12 — REGNUM На специализированные ёлочные базары Московской области в преддверии новогодних праздников планируется поставить около 160 тыс. хвойных деревьев. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в 2020 году все продаваемые на специализированных площадках деревья были не срублены в лесу, а выращены в специальных питомниках и имеют сертификат соответствия.

«Порядка 70% елок, которые будут продаваться на наших базарах, — это российские деревья, около 22% — импортные, остальные — искусственные», — сказал Воскресенский.

Отмечается, что жители Подмосковья смогут приобрести классические и голубые ели, сосны, пихты, как отечественные, так и зарубежные, а также букеты из хвойных веток, а еще — деревья в горшках, которые после праздника можно будет высадить у дома или на даче.

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