Красногорск, , 18:54 — REGNUM В 2020 году количество штрафов за неубранный борщевик в Подмосковье выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом 18 декабря сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что всего по итогам года за это нарушение было выписано 2252 штрафа, что на 1268 штрафов больше, чем в 2019 году. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, их общая сумма составила свыше 219 млн рублей.

«Это почти на 160 миллионов больше, чем в 2019 году. Сумма штрафов юридических лиц — более 213,6 миллиона рублей, физических — порядка 5,8 тысячи рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности», — заявил Воскресенский.

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