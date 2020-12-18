Красногорск, , 18:47 — REGNUM Около четверти собранных в Подмосковье отходов пошло на переработку. Об этом 18 декабря рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, всего в регионе в 2020 году было собрано около 8 млн тонн отходов. Примерно 2 млн тонн было направлено на переработку. При этом глава области напомнил, что до конца 2020 года в Подмосковье будут закрыты последние два действующих мусорных полигона.

«В рамках национального проекта «Чистая страна», президентского проекта, мы получаем очень серьезную поддержку по рекультивации полигонов», — заявил Воробьев.

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