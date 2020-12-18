Рим, , 18:38 — REGNUM Правительство Италии рассматривает возможность ужесточения ограничений на часть периода рождественских и новогодних праздников, сообщил журналистам в пятницу, 18 декабря, заместитель министра внутренних дел Карло Сибилия.

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Вся страна будет объявлена «красной зоной» на восемь суток — с 24 по 27 декабря и с 31 декабря по 3 января.

Ранее правительство Италии ввело запрет на перемещение между регионами в период с 21 декабря по 6 января, а также запретило покидать те населенные пункты, где граждане в тот момент будут находиться, на Рождество (25 и 26 декабря) и Новый год (31 декабря и 1 января). Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой.

По данным на 17 декабря, в Италии умерли 67 220 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 683 (днем ранее — на 680). Выздоровели 1 203 814 человек (около 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 27 913 (днем ранее — на 34 495). Число подтвержденных носителей выросло на 18 236 (днем ранее — на 17 572). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 906 377 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 635 343 человека — на 10 363 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами.