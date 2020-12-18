Красногорск, , 18:36 — REGNUM Поликлинической звено подмосковного здравоохранения в ближайшее время будут оцифровано. Об этом 18 декабря рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«На всех врачей приходится огромная нагрузка, и мы видим, что здесь нужны наше внимание и помощь, нужна оцифровка процессов для того, чтобы не тратить время на бумажную волокиту», — рассказал Воробьев.

По мнению главы региона, подобные меры позволят медработникам быстрее ставить диагноз и оказывать пациенту необходимое лечение.

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