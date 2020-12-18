Тюмень, , 18:34 — REGNUM В Тюмени на семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной власти регионов Тамбовскую область отметили благодарственным письмом за содействие в реализации государственной молодежной политики на территории России. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

В Тюмени на награждении Tambov.gov.ru

В эти дни проходит Всероссийский семинар-совещание с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, реализующих государственную молодежную политику. Участниками семинара стали не только региональные координаторы молодежной политики, но и представители президентской платформы «Россия — страна возможностей», всероссийских некоммерческих организаций, а также партнеры Росмолодежи.

Эта встреча стала итоговой в 2020 году и заключительной в цикле окружных совещаний, которые ранее прошли во всех федеральных округах страны. На семинаре подвели итоги работы всех направлений деятельности департаментов по делам молодежи, обсудили успехи в проведении «Года памяти и славы», реализации проектов платформы «Россия — страна возможностей».

По итогам 2020 года Тамбовская область получила благодарственное письмо от руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева за содействие в реализации государственной молодежной политики на территории РФ. Также регион отмечен за вклад в проведение всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», за эффективную работу с кадрами государственной молодежной политики, за активное участие в деятельности Национальной лиги студенческих клубов и за содействие в реализации мероприятий, направленных на развитие студенческих объединений.