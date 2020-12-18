Чебоксары, , 18:28 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования семье Валентина Шурчанова, назвав политика «человеком с большой буквы», который всегда был в центре событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ушёл из жизни российский государственный и политический деятель, прекрасный семьянин. Валентин Сергеевич — Человек с большой буквы. Он находился в центре событий в самые переломные моменты в истории Чувашской Республики, внёс неоценимый вклад в её развитие, вникал в проблемы жителей и прикладывал все силы для их решения», — говорится в соболезновании Олега Николаева.

Глава Чувашии подчеркнул также, что разделяет «боль и скорбь по поводу невосполнимой утраты», передав семье и близким Валентина Шурчанова «искренние слова поддержки и сопереживания».

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Отметим, в начале декабря Валентин Шурчанов попал в больницу с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на 74-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. В нижней палате парламента он представлял Чувашию, которая является его малой родиной, а также Марий Эл и Мордовию.

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