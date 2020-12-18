Чебоксары, 18 декабря 2020, 18:28 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев выразил соболезнования семье Валентина Шурчанова, назвав политика «человеком с большой буквы», который всегда был в центре событий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Глава Чувашии подчеркнул также, что разделяет «боль и скорбь по поводу невосполнимой утраты», передав семье и близким Валентина Шурчанова «искренние слова поддержки и сопереживания».
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Отметим, в начале декабря Валентин Шурчанов попал в больницу с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря на 74-м году жизни скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов. В нижней палате парламента он представлял Чувашию, которая является его малой родиной, а также Марий Эл и Мордовию.
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