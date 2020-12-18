Красногорск, , 18:27 — REGNUM Число бригад скорой медицинской помощи в Подмосковье планируется увеличить. Об этом 18 декабря рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы практически на 70% увеличили количество скорой помощи. Напомню, что есть скорая помощь — она должна приезжать за 20 минут, есть неотложная, которая приезжает позже. Мы очень серьезно работаем над оцифровкой, над увеличением бригад скорой помощи», — заявил Воробьев

Также глава региона отметил, что в регионе существенно увеличилась нагрузка на службу скорой помощи, что привело к увеличению сроков ожидания её прибытия.

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