Москва, , 18:23 — REGNUM Директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» («НМИЦ ТПМ») министерства здравоохранения России Оксана Драпкина считает, что высказывания, допущенные в адрес врача больницы села Алакуртти Мурманской области Татьяны Яковлевой недопустимы.

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«Татьяна Александровна Яковлева, врач общей практики, имеющая 40 лет практики, безусловно, заслуживает уважения. Это очень опытный врач. Хочу отметить, что медицина — это и наука, и искусство. И врачебный стаж продолжительностью в 40 лет — это большая ценность. Это — накопленный опыт в отношении правильной постановки диагноза, выбора тактики лечения и общения с пациентом с учетом индивидуальных особенностей. В оценке сложившейся ситуации ключевым словом будет слово «Уважение» — именно, с большой буквы, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Оксана Драпкина.

«Я хочу сказать огромное спасибо Татьяне Александровне Яковлевой за то, что в это непростое время она остается на своем посту, работая врачом общей практики, находясь практически круглосуточно на передовой, оказывая помощь всем, кто в ней нуждается», — отметила она.

«Если сейчас можно было бы встретиться с Татьяной Александровной, я бы очень хотела, глядя ей в глаза, сказать «спасибо» и пожать ей руку», — завершила свой комментарий Оксана Драпкина.

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