Ханты-Мансийск, , 18:20 — REGNUM В Югру поступило около 1300 доз вакцины против коронавируса. Прививки сделали 707 жителям региона. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Планируется кратное увеличение: тысячи и десятки тысяч доз в январе-феврале следующего года у нас будут», — заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Вакцинация проходит в Нижневартовске, в четырех поликлиниках Сургута, в Нефтеюганске и окружной клинической больнице Ханты-Мансийска.

Первыми прививку получат работники медицинских и образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, также те, кто проживает в учреждениях соцобслуживания. Затем люди с хроническими заболеваниями — бронхо-легочной, сосудистой системы, сахарным диабетом и ожирением.

Во вторую очередь работающие в сферах транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, таможенники, вахтовики, волонтёры, военнослужащие.