Вашингтон, , 18:17 — REGNUM Вице-президент студии Riot Games Грег Стрит подтвердил информацию о существовании проекта многопользовательской массовой игры (MMO) на основе вселенной League of Legends. Об этом он написал в соцсети Twitter.

Стрит сообщил, что с недавнего времени работает над «большой» и даже «масштабной» игрой, в рамках которой будет развиваться вселенная франшизы. Когда ему задали прямой вопрос о том, идёт ли речь об MMO на базе League of Legends, разработчик ответил утвердительно.

https://twitter.com/RichelleLOL/status/1339723229938651136

Стоит отметить, что Грег Стрит является ветераном игровой индустрии. Ранее он занимал должность ведущего системного дизайнера World of Warcraft и, в частности, работал над такими дополнениями, как Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria и Warlords of Draenor.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки «COD: Warzone» поняли, как превращаться в неуязвимых невидимок