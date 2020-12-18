Красногорск, , 18:13 — REGNUM В Московской области перестал работать мусорный полигон «Храброво». Об этом 18 декабря сообщает телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

На месте полигона открылся комплекс переработки отходов «Храброво», который будет пока работать в пусконаладочном режиме. Воробьёв рассказал, что раньше полигон, площадь которого занимала пять гектаров, приносил много хлопот жителям.

Теперь в регионе осталось закрыть ещё две свалки. Оба события запланированы на следующую неделю.