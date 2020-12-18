Красногорск, , 18:14 — REGNUM На данный момент в Подмосковье строится 8 миллионов квадратных метров жилья. Об этом 18 декабря рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Причем из этого объема примерно поровну распределился между многоквартирными домами и индивидуальным жилищным строительством. В многоквартирных домах около 90% покупается по ипотеке.

«Если бы не льготная ипотека, была бы беда, были бы вновь появившиеся обманутые дольщики», — сказал Воробьев.

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