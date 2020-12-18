Ярославль, , 18:07 — REGNUM В Ярославской области семьи, в которых воспитывается восемь детей и больше, получат новогодние подарки от губернатора. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Доставка новогодних подарков семьям Ярославской области Yarregion.ru

Семьям подарят холодильники, стиральные машины, ноутбуки, телевизоры, принтеры, морозильники. Техника приобретена за счёт внебюджетных средств. Подарки доставят «чудомобили» — грузовики с новогодними украшениями.

«Мечты должны сбываться, и особенно — под Новый год. Мы решили воплотить желания тех, кто в этом особо нуждается. Семьи, где воспитывается так много детей, безусловно, заслуживают поддержки», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В первую семью губернатор отвёз подарок лично. Семья Курзановых получила стиральную машину. В семье девять детей, Яна и Александр Курзановы награждены региональной медалью «За верность родительскому долгу».

Всего подарки получат более 30 семей в Ярославской области.