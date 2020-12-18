Ярославль, 18 декабря 2020, 18:07 — REGNUM В Ярославской области семьи, в которых воспитывается восемь детей и больше, получат новогодние подарки от губернатора. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Семьям подарят холодильники, стиральные машины, ноутбуки, телевизоры, принтеры, морозильники. Техника приобретена за счёт внебюджетных средств. Подарки доставят «чудомобили» — грузовики с новогодними украшениями.
В первую семью губернатор отвёз подарок лично. Семья Курзановых получила стиральную машину. В семье девять детей, Яна и Александр Курзановы награждены региональной медалью «За верность родительскому долгу».
Всего подарки получат более 30 семей в Ярославской области.