Вашингтон, , 17:59 — REGNUM Крупная вспышка коронавируса зафиксирована среди членов экипажа американского универсального десантного корабля USS Essex во время морского похода, сообщает 18 декабря командование надводных сил Тихоокеанского флота ВМС США.

Точное число зараженных моряков не разглашается. Указано, что их несколько десятков и большая часть из них служит в машинном отделении корабля. Также отмечены случаи заражения среди военнослужащих базирующихся на десантном корабле подразделений морской пехоты.

Для замены заболевших с берега на корабль был срочно доставлен крупный отряд военных моряков, сообщает The San Diego Union-Tribune.

После этого большой десантный корабль экстренно вернулся на военно-морскую базу в Сан-Диего.

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