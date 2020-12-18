Екатеринбург, , 18:40 — REGNUM Режим повышенной готовности, введённый в Свердловской области для профилактики COVID-19, продлён до середины января 2021 года. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации региона.

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Ограничения действуют по 18 января 2020 года. Кроме того, в документе рекомендуют свердловским предприятиям и организациям отказаться от проведения новогодних корпоративов.

Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 53 335 случаев заражения коронавирусом.

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