Челябинск, , 17:55 — REGNUM В Челябинской области медиков закрытых городов привьют от коронавируса. Такое поручение дал губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

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К закрытым городам относятся такие, как Снежинск, Озёрск и Трёхгорный. Глава региона поручил в ближайшее время составить списки, разработать механизм и приступить к вакцинации граждан за счёт региональной квоты, начиная с 21 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, регион уже получил очередную партию вакцины от коронавируса. Части медиков и других категорий граждан сделали прививки.