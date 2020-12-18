Ставрополь, , 17:53 — REGNUM Более 7 тыс. детей получат новогодние подарки в Ставропольском крае в рамках краевой благотворительной елки. Впервые сладкие наборы также будут вручены детям медиков, борющихся с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в управлении по информполитике правительства региона.

Традиционная благотворительная елка на Ставрополье в условиях пандемии пройдет в упрощенном формате. Спектакли и представления у елки отменены, но сладости дети получат. Вручение пройдет в торжественной обстановке с участием Деда Мороза и Снегурочки, но с соблюдением эпидемиологических рекомендаций и масочно-перчаточного режима.

Приобретено более 7 тыс. подарков для детей от 3 до 12 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для тех, кто добился высоких результатов в учебе, творчестве, спорте. В этом году краевые власти решили вручить подарки и детям работников медицинских организаций, которые трудятся в «красной зоне», — их в регионе более 2 тыс.

Списки для вручения сладких наборов составляют межведомственные муниципальные комиссии, добавили в управлении.

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