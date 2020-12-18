Курск, , 17:48 — REGNUM Запрещённые к ввозу в Россию холодильные витрины задержали сотрудники Курской таможни на таможенном посту МАПП Суджа в Курской области. Холодильники, загруженные на территории Украины, следовали в сборном грузе из Италии, сообщили 18 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Досмотру подлежал грузовик с холодильными витринами. Транспортное средство следовало со сборным грузом из Италии в Россию, а 30 иностранных холодильников ввозились с территории Украины.

«В соответствии с действующим законодательством, введён запрет на ввоз в Российскую Федерацию ряда товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина, или, которые перемещаются через территорию Украины. Такие запреты действуют и в отношении холодильных витрин и прилавков. В отношении фирмы-перевозчика из возбуждено дело об административном правонарушении», — пояснил заместитель начальника таможенного поста МАПП Суджа Сергей Булавкин.

Запрещённые витрины вернули на Украину. Остальной груз прошёл таможенный контроль.