Курск, 18 декабря 2020, 17:48 — REGNUM Запрещённые к ввозу в Россию холодильные витрины задержали сотрудники Курской таможни на таможенном посту МАПП Суджа в Курской области. Холодильники, загруженные на территории Украины, следовали в сборном грузе из Италии, сообщили 18 декабря в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Досмотру подлежал грузовик с холодильными витринами. Транспортное средство следовало со сборным грузом из Италии в Россию, а 30 иностранных холодильников ввозились с территории Украины.
Запрещённые витрины вернули на Украину. Остальной груз прошёл таможенный контроль.