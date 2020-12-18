Ставрополь, , 17:46 — REGNUM Предприниматель со Ставрополья Калимулла Магомедов осужден за попытку подкупить сотрудника ФСБ. По решению суда бизнесмен проведет в колонии восемь лет, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что в мае 2019 года Магомедов предложил старшему оперуполномоченному по особо важным делам управления ФСБ по Ставрополью взятку в размере 20 млн рублей за прекращение проверки в двух принадлежащих ему организациях и общее покровительство. Позже бизнесмен передал оперативнику, действовавшему в рамках спецмероприятия, 19 млн 985 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд назначил Магомедову наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Деньги, которые он передал в качестве взятки, конфискованы в доход государства. В настоящее время в отношении него также расследуется уголовное дело о мошенничестве, которое было возбуждено после проверки в одной из его фирм.

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