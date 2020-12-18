Москва, , 17:32 — REGNUM Сотрудники московской больницы, которые перепутали двух пожилых пациенток, уволены. Об этом 18 декабря сообщает департамент здравоохранения Москвы.

В департаменте рассказали, что провели проверку после публикации в СМИ, в которой установили, что в больницу одновременно поступили две пожилые пациентки схожего телосложения. В их состоянии «может возникать дезориентация, есть сложность в самоидентификации, а также отсутствует продуктивный контакт с окружающими». При этом врач совершил ошибку и выписал женщину с документами другой пациентки.

В департаменте подчеркнули, что допустившие халатность сотрудники уволены, а главный врач получил выговор. Также отмечается, что главный врач встретился с родственниками и извинился.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что родственники пациентки приехали забрать её из госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны, однако им передали чужую пенсионерку. При этом документы и личные вещи принадлежали их родственнице.