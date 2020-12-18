Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:24 — REGNUM В Демидовской больнице Нижнего Тагила (Свердловская область) вынуждены размещать кровати и кушетки с пациентами в коридорах. Об этом сообщили в движении «Тагил за перемены» в соцсети «ВКонтакте».

В публикации отмечено, что вещи и продукты пациентов хранят на подоконниках, а есть и спать госпитализированным приходится в коридорах.

В пресс-службе больницы заявили изданию «Все новости», что сейчас медучреждение столкнулось с большим количеством пациентов, которые поступают в экстренном порядке. «У нас всегда имеется резервный коечный фонд. Ни один пациент не должен остаться без помощи», — сказали в медучреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницах Свердловской области лежат 4142 пациента с COVID-19 в состоянии средней тяжести и более тяжёлом.

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