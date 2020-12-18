Ижевск, , 17:17 — REGNUM В предстоящие выходные дни в Удмуртии ожидаются сильные морозы. Об этом сообщает гидрометцентр республики.

Уже в ночь на 19 декабря резко похолодает. К утру субботы температура воздуха составит —18… —23 °C, в дневные часы будет менее холодно, столбики термометров поднимутся до —14… —19 °C.

20 декабря ночью похолодает ещё сильнее — до —24… —29 °C, в светлое время суток будет около —15… —20 °C. Осадков ни в субботу, ни в воскресенье не ожидается.

21 декабря морозы немного отступят, ночью ожидается до —18… —23 °C, днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от —7… —12 °C. Пройдет небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные морозы 19−20 декабря ожидаются также в Татарии. В ночные часы температура воздуха снизится в ночь на воскресенье до —18… —25 °C, а при прояснениях — до —31 °C.