Калуга, , 17:14 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 170 человек за последние сутки, сообщает 18 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне в регионе было зарегистрировано 167 подтверждённых случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов подтверждены у 18 тыс. 838 человек, 1122 человек находятся на лечении, 17 тыс. 577 человек выздоровели, 139 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (208), в Обнинске (130), в Кировском районе (102) и в Козельском районе (100).

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