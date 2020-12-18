Париж, , 17:07 — REGNUM Министерство государственной службы Франции приняло решение наказать мэрию Парижа штрафом на сумму 90 тыс. евро за слишком большое число женщин на руководящих должностях, сообщают 18 декабря французские СМИ.

Выяснилось, что с 2018 года руководящие должности в мэрии Парижа занимают 11 женщин и пять мужчин, что является нарушением закона, ограничивающего долю руководителей одного пола 60%.

«Этот штраф очевидно абсурден, несправедлив, безответственен и опасен», — уже заявила по этому поводу мэр Парижа Анна Идальго. При этом она заявила, что равенства можно достичь, только если «назначать больше женщин, чем мужчин».

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