Балаково, Саратовская область, , 17:05 — REGNUM Сотрудники ФосАгро установили на крыше лечебного корпуса корпоративного санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд» в г. Балакове (Саратовская область) солнечные панели, способные генерировать до 25 кВт/ч электроэнергии. Это — первая часть проекта по использованию возобновляемых источников энергии на производственных и социальных объектах.

«Солнечные батареи позволят нам почти полностью перекрыть потребность комплекса в электроэнергии, — говорит директор СГК «Изумруд» Семён Яковлев. — Само по себе направление очень интересное. И мы выступаем настоящими пионерами, поскольку ничего подобного в Балакове еще нет. Сейчас система работает в тестовом режиме».

Специалисты АО «Апатит» (входит в ФосАгро) рассматривали все города присутствия компании для реализации этой идеи. Но в итоге остановились на Балаково: город находится южнее других точек присутствия компании, здесь больше солнечных дней.

Кроме того, в Саратовской области стоимость электроэнергии довольно высока: за последние пять лет один кВт/ч для СГК «Изумруд» стал дороже более чем на 50%. Поэтому экономия в результате применения этого возобновляемого источника энергии будет наиболее существенной и заметной.

Работа над проектом началась год назад. Был определён уровень энергопотребления в «Изумруде», и на основании полученных данных определена мощность солнечной станции.

«Из двух вариантов реализации солнечной станции — с аккумуляторами-накопителями и без них, выбрали второй, — пояснил главный энергетик БФ АО «Апатит» Вячеслав Ковалёнок. — От первого мы отказались ввиду высокой начальной стоимости, а также приличных затрат на обслуживание. Кроме того, использование мощных аккумуляторов трудно назвать экологичным делом. Поэтому мы просто устанавливаем на крышах зданий батареи, которые в течение дня будут обеспечивать санаторий электричеством. При этом в периоды незначительной солнечной активности комплекс будет пользоваться обычной электрической сетью».

Весной следующего года, сообщил Вячеслав Ковалёнок, в СГК «Изумруд» на крыше здания гостиницы буду установлены солнечные панели. В результате общая производительность системы санатория составит 40 кВт/ч.

Испытания технологии пройдут и в производственных условиях Балаковского филиала АО «Апатит». Организация-исполнитель работ предоставит ещё два тестовых комплекта оборудования мощностью около 1 кВт каждый. Еще специалисты предприятия рассматривают возможность применения на предприятии ветряных установок для выработки электричества. К оценке перспектив этого проекта подключены учёные Саратовского Государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина.

Стремление ФосАгро использовать возобновляемые источники энергии и энергосберегающие технологии полностью отвечает целям устойчивого развития, определённым ООН. Комплекс мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности производственных процессов — одно из важнейших направлений в стратегии устойчивого развития ФосАгро.

В Балаковском филиале АО «Апатит» ещё в 2003 году началась реализация программы повышения энергоэффективности. Предприятие стало активно использовать тепло от модернизированного производства серной кислоты для получения электричества. Сегодня весь пар направляется на агрегаты энергогенерации. Завод на 80% обеспечивает себя собственной электроэнергией. Утилизация пара — это вклад в снижение парникового эффекта. С 2015-го года на предприятии отмечается рост объёмов производства всех видов продукции — удобрений, кормового монокальцийфосфата, серной и фосфорной кислот. Но при этом показатели удельных выбросов не увеличиваются и остаются ниже предельно-допустимых значений. Этого удалось добиться благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению наилучших доступных технологий.