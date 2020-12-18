Рязань, , 17:08 — REGNUM В Рязанской области у 93% пациентов, умерших в результате осложнений, вызванных коронавирусом, имелась гипертоническая болезнь. Больше всего жертв инфекции — среди женщин, прокомментировал 18 декабря летальную статистику министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

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По данным регионального оперативного штаба, за весь период пандемии в реестр умерших от коронавирусной инфекции в Рязанской области внесено 123 человека — 77 женщин и 46 мужчин. В основном это люди старшего возраста, у которых имелись тяжёлые сопутствующие заболевания: 93% — гипертоническая болезнь, 86% — ожирение и избыточная масса тела, 78% — сахарный диабет, 2% — цирроз печени, у одного человека лейкоз.

«Практически все эти пациенты поздно обратились за медицинской помощью. К сожалению, к нашим женщинам это относится в первую очередь — заботясь о других, они зачастую забывают о себе, занимаются самолечением. Коронавирус очень опасен и коварен, симптоматика может быть разная. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем нашим гражданам: при первых признаках ОРВИ обратитесь к врачу, не подвергайте риску себя и окружающих. Сейчас наши врачи приобрели опыт, накопились данные, есть необходимые препараты. Берегите себя и будьте здоровы!», — сказал Андрей Прилуцкий.

На 18 декабря в Рязанской области подтверждено 16 тыс. 363 случая заражения инфекцией, выздоровели 14 тыс. 915 человек.