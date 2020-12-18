Саранск, , 17:00 — REGNUM В Мордовии разрешили проведение мероприятий на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Так, теперь разрешается проводить досуговые, развлекательные, культурные, а также спортивные мероприятия. Также разрешено оказывать соответствующие услуги на открытом воздухе.

Кроме того, гражданам разрешается посещать ледовые катки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Саранска Пётр Тултаев в предстоящие длинные новогодние выходные призвал жителей города не принимать гостей и самим не появляться в шумных компаниях.

«И после третьей, особенно четвертой рюмки вряд ли кто будет думать о социальной дистанции и других мерах предосторожности. В итоге мы можем получить вспышку заболевания», — добавил мэр.

На выходных лучше выйти на каток, погулять на свежем воздухе пешком или на лыжах, посоветовал Тултаев.

Читайте также: Мэр Саранска призвал воздержаться от приёма гостей и походов к друзьям