Лион, Франция, , 17:02 — REGNUM Французская телекоммуникационная компания SFR 21 декабря начнет установку сетей пятого поколения (5G) в городе Лион, несмотря на сопротивление «зеленых партий».

Как сообщает BFM TV в пятницу, 18 декабря, генеральный директор SFR Ален Вей сообщил, что целью компании является введение 5G в 120 городах Франции. Появление новых сетей в Лионе является для SFR особой победой: в июне 2020 года муниципальное правительство города, контролируемое представителями «зеленых» и левых партий, ввело мораторий на распространение в городе сетей 5G.

Напомним, французские телекоммуникационные компании начали использование сетей пятого поколения (5G) с 3 декабря 2020 года в 15 городах Франции.

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