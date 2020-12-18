Москва, , 16:59 — REGNUM Тренер по вольной борьбе из Дагестана Сиражудин М. арестован в Москве по обвинению в содействии террористической деятельности. Он взят под стражу до 15 февраля 2021 года, пишет 18 декабря ТАСС.

Уголовное дело в отношении Сиражудина М. было возбуждено 15 декабря. На следующий день тренера задержали, а 17 декабря Басманный районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал фигуранта.

Известно, что Сиражудин М. окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, получил звание мастера спорта по вольной борьбе. В последнее время он жил в Московской области и работал тренером в одном из столичных спортивных клубов.

Подробности уголовного дела не уточняются. Официального комментария от правоохранительных органов по данному факту пока нет.

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