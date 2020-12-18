Чебоксары, , 16:54 — REGNUM Депутат Государственной думы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов скончался сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Валентину Шурчанову было 73 года. Он представлял в нижней палате парламента три региона: Чувашию, которая является его малой родиной, Мордовию и Марий Эл. Сообщается, причиной смерти парламентария стал COVID-19.

Шурчанов более 23 лет возглавлял чувашское региональное отделение КПРФ, трижды участвовал в выборах главы Чувашии: в 1997 году, в 2001-м и 2015-м годах. Первые два раза на выборах главы республики занимал второе место (34,85% и 37,73% соответственно), уступив тогда действующему главе республики Николаю Федорову (56,70% и 40,73%). В 2015 году он занял третье место, набрав 12,6% голосов и уступив кандидату от партии «Единая Россия» Михаилу Игнатьеву (65,5%) и кандидату от «Справедливой России» Олегу Николаеву (14,7%).

Валентин Шурчанов избирался в Государственную думу третьего (1999 год), пятого (2007 год), шестого (2011 год) и седьмого (2016 год) созывов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года в Чувашии на 75-м году жизни умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов. С его чебоксарцы связывают возрождение исторической части чувашской столицы и получением статуса самого благоустроенного города России.

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