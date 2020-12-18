Чебоксары, 18 декабря 2020, 16:54 — REGNUM Депутат Государственной думы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов скончался сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Валентину Шурчанову было 73 года. Он представлял в нижней палате парламента три региона: Чувашию, которая является его малой родиной, Мордовию и Марий Эл. Сообщается, причиной смерти парламентария стал COVID-19.
Шурчанов более 23 лет возглавлял чувашское региональное отделение КПРФ, трижды участвовал в выборах главы Чувашии: в 1997 году, в 2001-м и 2015-м годах. Первые два раза на выборах главы республики занимал второе место (34,85% и 37,73% соответственно), уступив тогда действующему главе республики Николаю Федорову (56,70% и 40,73%). В 2015 году он занял третье место, набрав 12,6% голосов и уступив кандидату от партии «Единая Россия» Михаилу Игнатьеву (65,5%) и кандидату от «Справедливой России» Олегу Николаеву (14,7%).
Валентин Шурчанов избирался в Государственную думу третьего (1999 год), пятого (2007 год), шестого (2011 год) и седьмого (2016 год) созывов.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года в Чувашии на 75-м году жизни умер бывший мэр Чебоксар Анатолий Игумнов. С его чебоксарцы связывают возрождение исторической части чувашской столицы и получением статуса самого благоустроенного города России.
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Справка ИА REGNUM. Валентин Сергеевич Шурчанов родился 19 января 1947 года в деревне Старые Шальтямы Канашского района Чувашии. Окончил Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова (специальность «Электропривод и автоматизация промышленных установок», Горьковскую высшую партийную школу.
После окончания вуза был на комсомольской и партийной работе. Работу начал в 1963 году электриком, затем работал электромонтёром на предприятиях Чувашии и Владивостока. Демобилизовавшись из армии в 1968 году, работал инженером-электриком на Канашском автоагрегатном заводе.
В 1972—1975 годах работал секретарем комитета ВЛКСМ, затем возглавлял отдел Чебоксарского городского комитета ВЛКСМ, был заведующим отделом Калининского районного комитета КПСС. В 1985—1986 был помощником первого секретаря Чувашского обкома КПСС, затем в течение года являлся первым секретарём Шумерлинского горкома КПСС, ещё год проработал инструктором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС. В 1988—1990 годах работал секретарем, затем вторым секретарем Чувашского обкома КПСС.
В 1990 году избрался народным депутатом Чувашии и тогда же стал первым секретарем Чувашского республиканского комитета КПСС, с декабря 1993 года являлся первым секретарём республиканского комитета Чувашского отделения КПРФ, переизбираясь на этот пост все последующие годы. Являлся главным редактором газеты «Правда» в 2005 — 2009 годы.
В 1994 году прошёл в Госсовет Чувашии, работал спикером парламента. В 1996—1998 годы представлял Чувашию в Совете Федерации. В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы, переизбираясь в последующих созывах, кроме четвёртого. По итогам выборов 2016 года прошёл в нижнюю палату парламента в составе федерального списка кандидатов КПРФ, работал первым заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам.
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