Белгород, 18 декабря 2020, 16:54 — REGNUM Информацию о количестве заразившихся коронавирусом и выздоровевших пациентах за сутки должны ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях главы муниципальных образований Белгородской области. Такую задачу на заседании координационного совета 18 декабря поставил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.
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В ходе мониторинга ситуации с коронавирусом власти отмечают в некоторых белгородских муниципалитетах недостаточную информированность о текущем положении дел местных жителей и слабый контроль со стороны главы. Исправить это должны ежедневные сводки от руководителей.
По данным регионального оперативного штаба, средний показатель заболеваемости COVID-19 в Белгородской области составляет 1254 на 100 тыс. населения, что ниже, чем по ЦФО и России. В девяти муниципалитетах наблюдается снижение случаев заражения инфекцией, в Губкине показатели растут.