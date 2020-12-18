Белгород, , 16:54 — REGNUM Информацию о количестве заразившихся коронавирусом и выздоровевших пациентах за сутки должны ежедневно публиковать на своих страницах в социальных сетях главы муниципальных образований Белгородской области. Такую задачу на заседании координационного совета 18 декабря поставил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона.

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В ходе мониторинга ситуации с коронавирусом власти отмечают в некоторых белгородских муниципалитетах недостаточную информированность о текущем положении дел местных жителей и слабый контроль со стороны главы. Исправить это должны ежедневные сводки от руководителей.

«Все главы зарегистрированы в социальных сетях, у всех своя сетка в рамках официальных СМИ, в рамках сайтов. Ежедневно до 10 часов глава муниципального образования должен публиковать на своей странице информацию за прошедшие сутки, сколько выздоровевших, сколько заболевших. Главврачи на ресурсах муниципальных образований также должны предоставлять 40-секундную информацию. Почему и глава территории, и главврач? Мы складываем компетенции человека, который отвечает в целом за территорию, и компетенции в части здравоохранения. Получаем максимальный уровень доверия и компетенций», — поручил Вячеслав Гладков.

По данным регионального оперативного штаба, средний показатель заболеваемости COVID-19 в Белгородской области составляет 1254 на 100 тыс. населения, что ниже, чем по ЦФО и России. В девяти муниципалитетах наблюдается снижение случаев заражения инфекцией, в Губкине показатели растут.