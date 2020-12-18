Вашингтон, 18 декабря 2020, 16:49 — REGNUM Прививку от COVID-19 поставили американскому вице-президенту Майку Пенсу, передаёт 18 декабря CNN.
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Этот процесс был публичным: вакцинацию Пенса показали телевидению.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что вакцина от COVID-19 компании Moderna начала поступать на американский внутренний рынок.
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