Симферополь, , 16:41 — REGNUM Решение о строительстве новых больниц в Ялте и Феодосии принято президентом России Владимиром Путиным. Об этом 18 декабря в соцсетях сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Феодосийской больнице уже более 100 лет и ее практически невозможно реконструировать, в этой связи городскими властями выделены 20 га земли под больницу на 450 койко-мест. Медико-техническое обоснование формируется, в 2021 году мы начнем готовить проектно-техническую документацию», — написал Аксёнов.

Аксёнов уточнил, что строительством больницы в Ялте будет заниматься Федеральное медико-биологическое агентство, подрядчик уже согласован. Для строительства выделен участок в 15 га.

«Количество коек в будущей больнице пока окончательно не установлено, однако, если президент принял решение, можно не сомневаться, что его поручение будет выполнено», — заявил глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Симферополе состоялось официальное открытие нового многопрофильного медицинского центра имени Семашко.