Симферополь, , 16:39 — REGNUM Открытие нового многопрофильного медицинского центра имени Семашко состоялось 18 декабря в Симферополе. В открытии центра принял участие глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Больница приняла первых пациентов, сегодня уже более 400 человек проходят лечение, плановые операции проходят. Больница уникальная, по поручению президента из федерального бюджета выделили более 10 млрд рублей. 734 койки в больнице, два компьютерных томографа, два МРТ, два ангиографа, стоит самое современное оборудование, которое только можно представить», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство центра началось в 2017 году. В комплекс входит лечебно-диагностический центр, патологоанатомическое отделение, пищеблок, котельная, кислородная станция и три трансформаторные подстанции. Сдан центр был в октябре 2020 года, 12 декабря центр прибыл первых пациентов.