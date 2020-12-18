Махачкала, , 16:36 — REGNUM Республиканская офтальмологическая больница в Дагестане приостановила плановый прием, после того как у некоторых пациентов был выявлен COVID-19. По предписанию регионального управления Роспотребнадзора медучреждение закрылось на карантин, сообщается на странице минздрава республики в Instagram.

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Отмечается, что коронавирус был выявлен сразу у нескольких пациентов, которым специалисты больницы оказывали экстренную помощь по профилю. В связи с этим до 24 декабря медучреждение прекратило плановый прием граждан.

Пока офтальмологическая больница закрыта на карантин, специалисты учреждения будут оказывать только экстренную помощь по профилю больным с серьезной патологией глаз. С такими проблемами жители смогут обратиться в кабинет травмы глаза, который работает круглосуточно без выходных и в праздничные дни.

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