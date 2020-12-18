Псков, , 16:48 — REGNUM Загрузка коечного фонда Псковской области составляет в настоящее время 85% — на стационарном лечении находится 906 пациентов. Более шести тысяч человек остаются под амбулаторным наблюдением. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Сегодня стало известно, что он тоже заболел COVID-19, с двусторонней пневмонией и высокой температурой губернатор находится на амбулаторном лечении.

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Вместе с тем глава региона отметил, что Псковская городская поликлиника в состоянии принимать порядка 800 вызовов в сутки — это почти максимальная нагрузка на штат из 40 врачей. Сейчас в день в поликлинику поступает более полутора тысяч вызовов, а некоторым пациентам приходится ждать прихода врача на дом по несколько дней.

«Такой объём крайне сложно отработать даже с учётом поддержки врачей из Санкт-Петербурга и перераспределения медицинских работников внутри региона, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Дальнейшее нарастание динамики распространения заболевания для нас недопустимо».

Глава Псковской области указал, что праздники неизбежно приводят к большому всплеску заболеваемости всеми видами ОРВИ, поэтому региональным властям необходимо подготовиться к этому.

После чего председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщила, что с сегодняшнего дня в межрайонных и районных медучреждениях — в Порховском, Новосокольническом, Струго-Красненском и Псковском районах — открываются так называемые койки долечивания.

Она уточнила, что в Псковской области госпитализировано 410 пациентов с COVID-19, из них пять находятся на ИВЛ, и 486 с внебольничными пневмониями, два человека на ИВЛ, с ОРВИ и прочими вирусными заболеваниями — десять человек.

Как сообщили в областной администрации по итогам оперштаба, в дополнение к действующим мерам в Псковской области будет ограничено время работы кафе и ресторанов с 21:00 в ночь с 31 декабря на 1 января, с 6-го на 7-е, с 13-го на 14-е января. осле 21:00 будут проводиться м

В Псковской области также введены ограничения на проведение рабочих корпоративов не только в кафе, но и на территории предприятий и учреждений.

Напомним, за предыдущие сутки в регионе выявлено 393 новых случая заражения коронавирусом. Выписаны 384 человека, умерли три человека.

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