Самара, , 16:52 — REGNUM Более 1,5 тысяч человек прошли вакцинацию против коронавируса в Самарской области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 18 декабря в регион поступила еще одна партия этой вакцины (сверх запланированного) в количестве 1,1 тыс. доз.

Сообщается, что вслед за медицинскими работниками начали прививать социальных работников и учителей, которые также относятся к группам риска.

Отмечается, что для проведения вакцинации гражданам, которые относятся к группам риска (педагоги, медработники, соцработники), нужно обращаться в поликлиники по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования. В случае поступления больших партий этой вакцины категории будут расширены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 15 декабря в Самарскую область поступила третья партия вакцины в количестве 1642 дозы. Согласно данным на 18 декабря в регионе за сутки было выявлено 302 случая заражения коронавирусом.

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